Воронежские Единороссы подарили ноутбуки малоимущим семьям и даже записали «показательное» видео. Вот только ошибочка вышла

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27 апреля 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Новости Воронежа

К акции «Помоги учиться дома» подключились и воронежские депутаты от «Единой России», а председатель областной Думы Владимир Нетёсов лично подарил ноутбук нуждающемуся ребенку. И дело-то в общем-то хорошее – помочь школьникам на карантине, вот только, как всегда, ошибочка вышла.

«Пятиклассница Анастасия обязательно запомнит этот день, получив из рук председателя Воронежской областной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Нетёсова новый ноутбук, так как у неё были большие проблемы с дистанционным обучением. Семья Анастасии, где мама в одиночку воспитывает дочь школьницу и сына студента, проживая с бабушкой, испытывает материальные трудности из-за временной потери работы Викторией Владимировной, занятой в сфере услуг. Жить приходится на бабушкину пенсию», - говорится в специально снятом видео об акции Единороссов.

Местное издание "Блокнот-Воронеж" обратило внимание на то, что подарок в присутствии телекамер спикер областной Думы Владимир Нетёсов вручил, мягко говоря, не совсем малоимущей семье Виктории Крапивы, которую называют «партийной маникюрщицей». А все потому, что она ухаживает за руками депутата Оксаны Ярковой - шикарной блондинки, которую так часто видят рядом с самим дарителем ноутбуков - Нетёсовым.

К тому же в социальных сетях воронежцы быстро посчитали, что квартира в элитной многоэтажке, где живет «малообеспеченная» семья стоит более 4-х миллионов, а дверь, с кучей замков и сигнализацией охраны, которую открыла «нуждающаяся маникюрщица» стоит не меньше самого ноутбука, подаренного единороссами.