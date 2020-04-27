Протоиерей Дмитрий Смирнов уверен, что Россия «вымрет», а рабочие места займут мигранты

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27 апреля 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: Дмитрий Смирнов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Протоиерей Дмитрий Смирнов прокомментировал ситуацию с многочисленными разводами на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, из-за самоизоляции может увеличиться число абортов, а рождаемость «рухнуть» вниз, сообщает kp.ru.

«Мы сейчас на улицах видим массу народа из Средней Азии, они ездят на велосипедах и разносят нам еду. Мы просто поменяемся с ними местами. Это ездит наше будущее. Молодое, здоровое, сильное. Вот они нас заменят здесь, на этой территории», – пояснил он, отметив, что россияне просто «исчезнут».

Смирнов уверен, что выжить смогут только многодетные православные семьи: «Ну, может быть, будет гетто». Священнослужитель отметил, что всему виной «легализация» смерти и то, что «убийство перестало быть грехом». Он отметил, что женщины теперь принимают решение делать аборты в пользу карьеры и реализации собственных желаний, а реже их подталкивают к этому мужчины.

Ранее в РПЦ заявили, что женщине следует наказывать себя за замечания в адрес мужа.