В РПЦ призвали женщин наказывать себя за критику в адрес мужа

В РПЦ заявили, что для сохранения гармонии в семье женщина должна слушаться своего мужа и не делать ему замечания. В противном случае нужно самой себя наказать.
Об этом заявил глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон. По его словам, таким образом удастся избежать конфликтов в браке. «Как жить в послушании мужу, меня спрашивают. Нужно для начала перестать делать замечания», - считает священнослужитель.
Если сохранить самообладание все-таки не удалось, то жена должна сама выбрать для себя наказание. К примеру, это может быть отказ от сладкого или от интернета на целый день, сказал Пантелеимон.