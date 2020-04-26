В РПЦ призвали женщин наказывать себя за критику в адрес мужа

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26 апреля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

В РПЦ заявили, что для сохранения гармонии в семье женщина должна слушаться своего мужа и не делать ему замечания. В противном случае нужно самой себя наказать.

Об этом заявил глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон. По его словам, таким образом удастся избежать конфликтов в браке. «Как жить в послушании мужу, меня спрашивают. Нужно для начала перестать делать замечания», - считает священнослужитель.

Если сохранить самообладание все-таки не удалось, то жена должна сама выбрать для себя наказание. К примеру, это может быть отказ от сладкого или от интернета на целый день, сказал Пантелеимон.