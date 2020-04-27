В России за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом нового типа

За минувшие 24 часа на территории РФ скончались 50 пациентов с COVID-19. Об этом утром в понедельник сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Подчеркивается, что с начала эпидемии на российской территории от коронавируса нового типа скончались 794 человека.

Ранее сегодня в оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в РФ количество зараженных коронавирусной инфекцией выросло на 6 198. Общее число заболевших COVID-19 в России к настоящему моменту достигло 87 147 в 85 регионах.