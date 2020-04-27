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В Пермском скончались еще два пациента с коронавирусом

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Пермском скончались еще два пациента с коронавирусом
анализ крови, pixabay.com
В Пермском крае за минувшие сутки скончались еще два пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в регионе к настоящему моменту достигло шести.
 
Уточняется, что два новых случая были зафиксированы посмертно у пациентов с сопутствующими тяжелыми заболеваниями.
 
В общей сложности в Пермском крае подтверждены 434 случая заражения коронавирусом нового типа. 244 пациента находятся сейчас на лечении в специализированных медучреждениях, 123 человека лечатся дома. Выздоровел 61 житель региона.
ЕТ

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