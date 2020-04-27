В Пермском скончались еще два пациента с коронавирусом

В Пермском крае за минувшие сутки скончались еще два пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в регионе к настоящему моменту достигло шести.

Уточняется, что два новых случая были зафиксированы посмертно у пациентов с сопутствующими тяжелыми заболеваниями.