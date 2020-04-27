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В Крыму количество случаев заражения коронавирусом достигло 70

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Крыму количество случаев заражения коронавирусом достигло 70
Ласточкино гнездо, pixabay.com
На территории Крыма количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 70. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, за сутки зарегистрирован один новый заболевший.
 
Накануне в Крыму выявили 69 заболевших COVID-19. Аксенов сегодня уточнил, что 20 случаев заражения были завезены из-за рубежа, 10 – из субъектов Российской Федерации. Еще 40 случаев – местные.
 
Напомним, до 30 апреля в Крыму и Севастополе действует режим всеобщей самоизоляции населения. На территории Севастополя сейчас функционирует пропускная система, в частности, в электронном виде. На крымской территории пропускная система не вводилась.
 
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