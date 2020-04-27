В Крыму количество случаев заражения коронавирусом достигло 70

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27 апреля 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ласточкино гнездо, pixabay.com

На территории Крыма количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 70. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, за сутки зарегистрирован один новый заболевший.

Накануне в Крыму выявили 69 заболевших COVID-19. Аксенов сегодня уточнил, что 20 случаев заражения были завезены из-за рубежа, 10 – из субъектов Российской Федерации. Еще 40 случаев – местные. Напомним, до 30 апреля в Крыму и Севастополе действует режим всеобщей самоизоляции населения. На территории Севастополя сейчас функционирует пропускная система, в частности, в электронном виде. На крымской территории пропускная система не вводилась.