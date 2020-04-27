Масочный режим вводят в Якутске

В понедельник, 27 апреля, стало известно, что на территории Якутска вводится масочный режим. Соответствующую информацию сегодня утром журналистам предоставил глава региона Айсен Николаев.

В настоящий момент в столице Якутии в инфекционных стационарах лечатся 59 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Глава региона отметил, что при этом ни в магазинах, ни в общественном транспорте граждане не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.