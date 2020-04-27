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Масочный режим вводят в Якутске

, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Масочный режим вводят в Якутске
медицинские маски, pixabay.com
В понедельник, 27 апреля, стало известно, что на территории Якутска вводится масочный режим. Соответствующую информацию сегодня утром журналистам предоставил глава региона Айсен Николаев.
 
В настоящий момент в столице Якутии в инфекционных стационарах лечатся 59 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Глава региона отметил, что при этом ни в магазинах, ни в общественном транспорте граждане не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.
 
Власти города приняли решение с 28 апреля ввести исключительно масочный режим в общественных местах.
ЕТ

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