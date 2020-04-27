В Пензенской области еще у 22 пациентов выявили COVID-19

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27 апреля 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

Утром в понедельник, 27 апреля, стало известно, что еще у 22 человек в Пензенской области выявили коронавирусную инфекцию. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили власти региона.

К настоящему моменту общее количество зараженных коронавирусом нового типа в Пензенской области достигло 283 человек.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в некоторых регионах Российской Федерации в связи с распространением COVID-19 вводят масочный режим. С сегодняшнего дня он будет действовать в Новосибирской области, позже его введут в Якутске.