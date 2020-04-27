В Пензенской области еще у 22 пациентов выявили COVID-19

Утром в понедельник, 27 апреля, стало известно, что еще у 22 человек в Пензенской области выявили коронавирусную инфекцию. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили власти региона.
К настоящему моменту общее количество зараженных коронавирусом нового типа в Пензенской области достигло 283 человек.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в некоторых регионах Российской Федерации в связи с распространением COVID-19 вводят масочный режим. С сегодняшнего дня он будет действовать в Новосибирской области, позже его введут в Якутске.