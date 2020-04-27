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В Казахстане продлен режим чрезвычайного положения до 11 мая

, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Казахстане продлен режим чрезвычайного положения до 11 мая
pixabay.com

Сообщается: власти Казахстана продлили режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 11 мая. Об этом говорится в заявлении президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Токаев отмечает, что это решение продиктовано нынешней сложной реальностью. В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. По его словам, пик заболеваемости в Казахстане окончательно не пройден и по-прежнему сохраняется угроза выхода ситуации из-под контроля.

Всего количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе достигло отметки 2652.

Ранее в Ставропольском крае скончался седьмой человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». 

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