В Казахстане продлен режим чрезвычайного положения до 11 мая

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27 апреля 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Сообщается: власти Казахстана продлили режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 11 мая. Об этом говорится в заявлении президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Токаев отмечает, что это решение продиктовано нынешней сложной реальностью. В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. По его словам, пик заболеваемости в Казахстане окончательно не пройден и по-прежнему сохраняется угроза выхода ситуации из-под контроля.

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