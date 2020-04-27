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Коронавирус 27 апреля: вирус нашли у 874 российских военных, в мире постепенно снимают карантинные меры

, 08:56 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус 27 апреля: вирус нашли у 874 российских военных, в мире постепенно снимают карантинные меры
Pixabay

К утру 27 апреля в мире зафиксировано 2 997 185 случаев заражения коронавирусом, 207 026 человек погибли, 883 502 – выздоровели. Самые актуальные новости к этому часу в материале «Аргументов недели».

– Коронавирус выявили у 874 российских военных, сообщили в Минобороны. «В госпиталях Минобороны – 314 человек, в изоляторах по месту службы – 175 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – шесть человек, изолированы на дому – 379 человек», — говорится в сообщении.

– Наибольший страх из-за пандемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. Россиянам предложили оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. Выяснилось, что в целом по стране ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в разной степени обеспокоены 85,5 процента респондентов.

 В России провели более 2,8 миллиона тестов на коронавирус. За прошедшие сутки в России провели 156 тысяч тестов на коронавирус, сообщили в Роспотребнадзоре. Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 находятся 173 тысячи человек.

В Италии, которая сильно пострадала от коронавируса, частично ослабляют карантин. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что с 4 мая в стране будут частично отменены некоторые ограничения: бары и рестораны смогут продавать еду на вынос, а жители смогут путешествовать по городам внутри одной провинции.

– Американские штаты начали постепенно ослаблять введенные карантинные меры. При этом, страна лидирует по числу смертей от коронавируса в мире. Губернатор Нью-Йорка уже заявил, что поспешное ослабление карантина может быть рискованным. Главный советник американских властей, доктор Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, говорит, что вспышка COVID-19 продлится, как минимум, до осени.  

А в Китае за сутки зафиксировали всего три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За 24 часа от коронавируса вылечились 80 пациентов, летальных случаев не было.

 

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