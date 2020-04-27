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В Приморье количество зараженных COVID-19 превысило 300 человек

, 08:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Приморье количество зараженных COVID-19 превысило 300 человек
маска, pixabay.com
За минувшие сутки коронавирус нового типа подтвердился еще у 24 человек на территории Приморья. Согласно последней информации правительства региона, общее количество зараженных выросло до 302.
 
В министерстве здравоохранения Приморского края уточнили, что из общего числа зараженных за прошедшие 24 часа 11 человек являются сотрудниками скорой медицинской помощи Находки.
 
Ранее сообщалось о 278 случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Приморье. Уточнялось, что выздоровели 33 пациента, а скончались трое.
ЕТ

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