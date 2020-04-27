В Приморье количество зараженных COVID-19 превысило 300 человек

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27 апреля 2020, 08:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

маска, pixabay.com

За минувшие сутки коронавирус нового типа подтвердился еще у 24 человек на территории Приморья. Согласно последней информации правительства региона, общее количество зараженных выросло до 302.

В министерстве здравоохранения Приморского края уточнили, что из общего числа зараженных за прошедшие 24 часа 11 человек являются сотрудниками скорой медицинской помощи Находки. Ранее сообщалось о 278 случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Приморье. Уточнялось, что выздоровели 33 пациента, а скончались трое.