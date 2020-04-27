В Алтайском крае выявили 27 новых случаев заражения COVID-19

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27 апреля 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

градусник, pixabay.com

Коронавирус нового типа выявили еще у 27 жителей Алтайского края. Согласно последней информации оперативного штаба региона, в общей сложности зарегистрировано к настоящему моменту 311 заболевших. Уточняется, что за сутки в Барнауле зафиксировали 13 новых случаев заражения, в Павловском районе – два, Бийске – шесть, Первомайском районе – два, Поспелихинском районе и Змеиногорске – по одному случаю. Кроме того, впервые COVID-19 был выявлен в Романовском и Немецком районах.

Увеличивается на Алтае количество выздоровевших – из больниц выписали 29 человек, в частности, троих детей.