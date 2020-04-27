Эксперт дал совет по защите переписок и голосовых сообщений в Интернете от прослушивания

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как обезопасить свои гаджеты от нежелательного прослушивания аудио- и текстовых сообщений.
«Как правило, это происходит, - учитывая различные варианты шифрования, конфиденциальности - путем получения доступа к аккаунту в месcенджере того или иного человека», – пояснил он.
Кусков отметил, что всегда есть вероятность того, что третья сторона захочет получить для себя текст или запись вашего диалога с собеседником, особенно, если он носит деловой характер. По его словам, существуют компании, которые обеспечивают доступ к аккаунту того или иного лица, спрос услуги высок, а стоимость варьируется от 10 до 100 тыс. руб.
Эксперт призвал не хранить важные голосовые сообщения и переписки, а лучше сразу удалять. Кроме того, Кусков добавил, что прослушать телефонный разговор гораздо легче.
Ранее сообщалось, о новом способе вывести из строя технику Apple. При этом нужно просто ввести небольшое текстовое сообщение.