Врач объяснил, почему так много молодых среди тяжелобольных коронавирусом

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26 апреля 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov/Global Look Press, коронавирус

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Сергей Переходов объяснил, почему, по его мнению, растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.

Дело в том, что молодежь довольно безалаберно относится к своему здоровью, надеется на русское «авось» и зачастую поздно обращается к врачам. «Тяжесть среди молодых пациентов обусловлена тем, что имеет место поздняя обращаемость», — сказал Переходов в эфире телеканала «Россия 1».

В некоторых регионах России коронавирусная инфекция у молодых пациентов в возрасте до 40 лет диагностируется чаще, чем у представителей старшего поколения.