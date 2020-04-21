Стало известно, почему молодые россияне чаще болеют коронавирусом

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21 апреля 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

В некоторых регионах России коронавирусная инфекция у молодых пациентов в возрасте до 40 лет диагностируется чаще, чем у представителей старшего поколения.

Замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал, что подобную статистику можно объяснить тем, что пожилые люди более ответственно относятся к самоизоляции и тщательнее её соблюдают. Семенов отметил, что в России правительству удалось вовремя предпринять меры по профилактике распространения коронавируса, а потому пенсионеры теперь заражаются им в меньшей степени.