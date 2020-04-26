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В Минздраве ожидают окончания борьбы с коронавирусом в середине июня

, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Минздраве ожидают окончания борьбы с коронавирусом в середине июня
pixabay.com, коронавирус

Главный терапевт Министерства здравоохранения, академик Александр Чучалин считает, что борьба с пандемией коронавируса COVID-19 ориентировочно продлится до середины июня 2020 года.

"Есть определенный цикл у таких заболеваний", он обычно составляет около трех с половиной месяцев. "Давайте считать: март, апрель, май. Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема пойдёт на нет", — сказал эксперт в программе "Вести недели" на телеканале Россия-1.

Коронавирус – зараза не новая, у человека её впервые нашли в 1965 году, а потом инфекция стала мутировать. 

НС

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