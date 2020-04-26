Три миллиона зараженных коронавирусом против восьми тысяч: почему карантина не было в 2003-ем

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26 апреля 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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Коронавирус – зараза не новая, у человека её впервые нашли в 1965 году, а потом инфекция стала мутировать. Внимания болячка не привлекала до 2002 года. Тогда в Китае вспыхнула атипичная пневмония, а потом её обнаружили в 29 странах. Сегодня удивляются: почему карантин не ввели в прошлый раз? Дескать, выгоду власти нашли в нынешней короне, позакрывали нас дома, ЧС не ввели и вообще сами виноваты в таком стремительном распространении COVID-19. «АН» разобрались в том, почему новый вирус опаснее предыдущего и насколько эффективны и законны меры, которые принимает Россия прямо сейчас.

В 2002-2003 году в мире вспыхнула атипичная пневмония, вызываемая коронавирусом SARS-CoV (ТОРС). Первый случай зарегистрировали осенью в провинции Гуандун в Китае, а к февралю 2003 вирус перекочевал и в другие страны. Умерли тогда 774 человека из 8098 заразившихся.

Кстати, меры по борьбе с заболеванием в КНР, пусть и не слишком успешные, принимать начали почти сразу, вот только ВОЗ предупредить о резком количестве инфицированных не удосужились. Зачем? Подорвать свой авторитет и допустить мысли о пандемии? Предотвратить массовое заражение? Кому оно надо. Так, видимо, думали китайцы, пока не стало поздно. Как итог: заболевание распространилось в 29 странах мира и очень быстро. К слову, освещать факты появления нового вируса не пытались даже в СМИ. Из-за этого, конечно, правительство КНР подверглось критике международного сообщества, но ситуацию это не спасло. Эпидемия началась. Первыми её признали в 2002, когда созданная в Канаде Глобальная разведывательная сеть общественного здравоохранения «Global Public Health Intelligence Network» активировала систему раннего предупреждения о начале серьезной вспышке неизвестного вируса в Китае. В начале 2003 срочное оповещение о необходимости воздержаться от поездок в Южный Китай разлетелось по всему миру.

Общество обратило внимание на новый вирус в феврале 2003, когда американский бизнесмен Джонни Чен после путешествия в Китай заболел атипичной пневмонией, симптомы которой у него появились во время рейса в Сингапур. Самолет экстренно приземлили в столице Вьетнама, а потом в ВОЗ пришел запрос о появлении необычного заболевания. Предполагалось, что это птичий грипп, но врачи ошибались. При этом медработники заражались от мужчины моментально.



И, конечно, ученые проделали огромную эпидемиологическую работу по поиску возбудителя и получили результат. Оказалось, что возбудитель атипичен и крайне опасен. Инфекционист Карло Урбани (впоследствии скончавшийся от коронавируса), занимавшийся этими разработками, тогда же добился введения жесткого карантина, чтобы оперативно локализовать эпидемию. Правительство Вьетнама срочно ввело карантин, а в марте ВОЗ выпустил глобальное предупреждения о необходимости остановить распространение вируса.

И, конечно, эпидемию мы победили, но никакого точечного лечения или вакцинации от SARS не существует до сих пор. В 2003 вспышка сошла на нет сама собой (спасибо, карантин). Увы, но работы по профилактике неизвестно по каким причинам проводить не стали. Может, и это тоже повлияло на мутацию вируса до той степени, в которой мы видим его сейчас?

В любом случае в ситуации с COVID-19 все реально намного сложнее. Масштабы распространения заболевания просто колоссальные. Они превзошли прошлую вспышку всего за месяц, а число зараженных уже приближается к трем миллионам, при этом в некоторых странах еще даже не было пика. Вместе с этим китайские специалисты утверждают, что новый коронавирус менее смертоносный и заразный, чем его предшественник. Если бы это еще позволило его нейтрализовать. Дело в том, что у пневмонии, вызванной новой коронавирусом, более продолжительный инкубационный период – от одного до 14 дней, – во время которого инфекция уже способна передаваться. Даже в легкой форме.

Кстати, в начале новой эпидемии многие эксперты думали, что жесткие карантинные меры в Китае остановят вирус, но количество заболевших эти прогнозы развеивают. В чем же суть такого быстрого распространения заболевания и неумения погасить вспышку? Все просто: ТОРС не имел такой вирулентности (степень способности вируса заражать организм) и возможности передаваться от человека к человеку. Более того, SARS поражал людей сразу же: начиналась тяжелая пневмония, отдышка и вся остальная симптоматика. Сейчас 81% населения даже не понимают, что они больны и переносят его как легкое заболевание. Вирус вызывает недомогание, а убивать хозяина он не собирается – он хочет распространяться с его помощью. Всего у 14% населения заболевание развивается серьезно, они попадают в больницу, еще 5% – в реанимацию.

Исходя из всего этого, карантин является реальной необходимостью, потому что новая вспышка куда опаснее предыдущей. Конечно, режим ЧС стал бы для граждан своего рода спасением, но разве же власть для народа должна работать? Вот еще. Поэтому карантин (помогает только он слабенько, но и толика нашей вины в этом есть – плохо соблюдаем, шашлычки очень любим, да и зараза к заразе не липнет, чего нам гадам).

В то же время население недовольно существующим режимом в крайней степени. Уровень доверия к власти серьезно подорван и это, собственно, не мудрено. Чиновники бьют ладошками в свою честь, но делать ничего не хотят, людям не хватает денег, поэтому самоизоляцию и карантин они отрицают (или вообще не верят/не понимают, что это все вообще такое и зачем оно надо). Проводим ликбез и пытаемся разобраться в законности происходящего с помощью адвоката и члена совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России Геннадия Нефедовского: «Самоизоляция и карантин – понятия разные. Карантин нужно соблюдать в том случае, если это прописал врач. В условиях пандемии коронавируса прежде всего это касается тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или контактировал с заболевшими COVID-19. Для этой группы людей действуют жесткие штрафные меры в случае нарушения.

Срок изоляции на карантине – четырнадцать дней. В этот период за гражданином ведут медицинское наблюдение на дому. На десятые сутки врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 – мазок из носа или ротоглотки. Людям запрещено выходить из дома, по возможности необходимо находиться в отдельной комнате. При условии нарушения карантина человека могут принудительно отправить в инфекционный стационар.

Что касается самоизоляции, ее ввели в России 30 марта для всех категорий граждан. Это лишь мера предосторожности, чтобы исключить распространение инфекции. Хотя юридического понятия «самоизоляция» попросту не существует и штрафы, которые сейчас накладываются на наших граждан незаконны. К слову, суды уже завалены жалобами на представителей власти, выписывающие их, и я очень надеюсь, что после снятия так называемой «самоизоляции» Верховный суд РФ отменит это незаконное действо.

Надо помнить, что самоизоляция – это комплекс РЕКОМЕНДОВАННЫХ ограничительных мер для населения, которые вводит правительство на определенный срок в рамках режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В нынешних обстоятельствах – для борьбы с распространением COVID-19. Граждан ПРОСЯТ проявить гражданскую ответственность и соблюдать режим: не выходить на улицу без острой необходимости, ограничить контакты с другими людьми и соблюдать все рекомендации по профилактике вирусных заболеваний, предложенные медицинским сообществом.

На самом деле сейчас регионам дано много полномочий по урегулированию ситуации на своё усмотрение в зависимости от проблемы в регионе. Руководство страны видимо хотело как лучше по принципу вам на местах виднее что происходит у вас в регионе давая такие полномочия субъектам, многие Губернаторы и Главы Республик не имея как видимо привыкли ранее четких инструкций из Федерального центра занимаются передёргиванием ситуации на местах и вводят местные ограничения полностью противоречащие нормам и тем более главенству права, отсюда и незаконные штрафы, задержания граждан, превышение должностных полномочий и явные вымогательства сотрудниками правоохранительных органов денег у законопослушных граждан. Надеюсь, что Руководство страны тщательно следит за происходящим и в ближайшее время виновные в явном попирательстве права на местах будут наказаны и глобальные цели сохранения здоровья наших граждан будут достигнуты».