Кадыров о ситуации с COVID-19: коронавирус стал менее агрессивным

Властями Чечни были приняты своевременные ограничительные меры, это дало возможность контролировать ситуацию с коронавирусом в республике, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Руководитель региона добавил в своем Twitter, что "вирус стал менее агрессивным, и это обнадеживает".
В Чечне в настоящее время зарегистрировано 387 случаев заражения коронавирусом, 23 человека выздоровели, шесть умерли.
В Чечне сотрудники МЧС последовали примеру главы Республики Рамзана Кадырова и побрились налысо.