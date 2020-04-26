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Кадыров о ситуации с COVID-19: коронавирус стал менее агрессивным

, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров о ситуации с COVID-19: коронавирус стал менее агрессивным
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Рамзан Кадыров

Властями Чечни были приняты своевременные ограничительные меры, это дало возможность контролировать ситуацию с коронавирусом в республике, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

 Руководитель региона добавил в своем Twitter, что "вирус стал менее агрессивным, и это обнадеживает".  

В Чечне в настоящее время зарегистрировано 387 случаев заражения коронавирусом, 23 человека выздоровели, шесть умерли. 

В Чечне сотрудники МЧС последовали примеру главы Республики Рамзана Кадырова и побрились налысо. 

НС

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