Переболевшая коронавирусом девушка рассказала о первых симптомах: «Я не могла шевелить глазами»

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26 апреля 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixels.com

Сестры Анна Еленкина и Валерия Корнеева из Тамбовской области заразились коронавирусом нового типа в начале апреля. При этом девушки не знают, где могли подхватить инфекцию, но хорошо помнят симптомы и процесс лечения.

Девушки признались, что коронавирусом переболели почти все члены их семьи, кроме мамы, хотя она жила с ними в одном доме.

«Сначала у меня была температура 37 и ощущение простуды. Спустя несколько дней сильно разболелась голова, я не могла шевелить глазами. С каждым днем становилось хуже: повышалась температура, появились сильные боли в пояснице и тошнота», - вспоминает Анна.

По ее словам, она не могла смотреть на еду и два дня пила только воду. Девушка отметила, что почувствовала недомогание в конце марта.

После похожие симптомы появились и у Валерии. Тогда им сделали тест и 1 апреля поместили в больницу.

«Каждый день нас слушали и измеряли уровень насыщения кислородом крови. Показатели были от 97 до 99. Это значит, что вирус не осел на легкие», - пояснила Анна, отметив, что их лечили противомалярийными препаратами и антибиотиками, а также повышали иммунитет.

Кроме того, сейчас девушки находятся дома и с каждым днем чувствуют себя гораздо лучше.

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