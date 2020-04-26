Эпидемиолог призвал не бояться вспышки коронавируса осенью: есть два сценария

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26 апреля 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixels.com

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал слова академика РАН Михаила Пальцева о второй волне коронавирусной инфекции осенью. По его словам, возможны два сценария развития нового заболевания.

«Первый. Коронавирус может сильно меняться, и тогда раз-два в сезон придется сильно менять состав вакцины против этого возбудителя – создавать новую или вводить новый компонент в имеющуюся. Второй путь. COVID-19 может превратиться в вирус, аналогичный кори, который на протяжении всей истории человечества один и тот же. И тогда вакцина от коронависуса тоже войдет в календарь прививок», - пояснил он.

Гинцбург добавил, что детей и взрослых будут прививать по мере необходимости. При этом эксперт призвал не опасаться введения очередных ограничений осенью и укреплять иммунитет витаминами и иммуномодуляторами. Он отметил, что сейчас необходимо понаблюдать за штаммами вируса, которые будут выделяться, провести научный мониторинг с секвенированием, моделированием соответствующих антигенных детерминантов вируса.

«Надеюсь, к осени начнется массовая вакцинация населения против коронавируса», - заключил он.