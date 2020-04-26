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Сотрудники Коммунарки грозятся увольнениями

, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники Коммунарки грозятся увольнениями
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Коммунарка

Почти весь младший медицинский персонал спецбольницы в Коммунарке намерен написать заявления по собственному желанию. Они недовольны зарплатами и условиями, в которых им приходится работать.

Людям, обязанностью которых являются кормление, полное обслуживание пациентов, замена грязного белья и подгузников, приходится проводить на ногах по 48 часов. При этом им даже не полагается питание. Так, санитаркам, у каждой из которых может быть порядка 90 подопечных, приходится приносить еду из дома на два дня вперед, сообщает Telegram-канал 112.

Плохо обстоит дело с защитой. Говорят, что сотрудникам перестали выдавать новые защитные костюмы, поскольку их уже просто нет. В результате персонал получает уже кем-то ношенные комплекты.

Младший медперсонал не видел ни разу надбавок, о которых говорил президент Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом.

Отдых санитарок проходит на свободных табуретках, а после 2 суток работы с зараженными они едут домой на общественном транспорте. Так что никаких обещанных гостиниц они не видели.

НС

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