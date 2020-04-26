Попова сообщила о сокращении темпов прироста заболевших и призвала сидеть дома в праздники

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26 апреля 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила снижение прироста заразившихся коронавирусом. Она предположила, что введенная самоизоляция поспособствовала улучшению ситуации.

«И если мы начинали с темпов прироста почти 30 процентов в сутки, то сегодня меньше 10. У нас удельный вес случаев бессимптомных превышает 45 процентов, а это тоже результат. Мы выявляем людей, когда они еще не заболели, когда они еще наименее заразны», - заявила Попова.

Она подчеркнула, что большую роль в этом сыграла самоизоляция граждан. Глава Роспотребнадзора призвала россиян и дальше соблюдать введенные ограничения и не поддаваться искушению на майских праздниках.