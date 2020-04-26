Конфликт с таксистом из-за цифрового пропуска произошел у дочери актера Стоянова

Аргументы Недели → Общество 13+

26 апреля 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

pexels.com

Конфликт с таксистом из-за цифрового пропуска произошел у дочери актера театра и кино Андрея Стоянова. У дамы не считывался QR-код. В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как таксист силой вытащил девушку- пассажирку из автомобиля и несколько раз ее ударил.

Позднее в Telegram-канале Mash появилось видео, где видно, что пассажирка первая набросилась на водителя такси, ударила по спине и плечу.



Водитель заявил службе поддержки Gett, что в ответ на его просьбу получить новый пропуск или покинуть автомобиль пассажирка отказалась покинуть автомобиль, начала его оскорблять и первой применила силу, тогда он не выдержал. В полицию обратились оба. Сервис заказа такси заблокировал водителя в своей системе после инцидента.

Отец Виктории Андрей Стоянов убежден, что таксист применил к его дочери насильственные действия, иначе бы она не вела себя так. Артист защищает дочь. По его словам, у Виктории нервный срыв, «потому что на нее неизвестный мужчина поднял руку», и они уже обратились в правоохранительные органы с письменным заявлением.

Представитель Межрегионального транспортного союза Роман Круглов отметил, что в данном споре закон на стороне водителя. Таксист отказался ехать законно. QR-код не работает — водитель не везет, иначе у него возникнут проблемы.