Видео, как российские десантники установили рекорд, выполнив прыжки в Арктике с высоты 10 км

Аргументы Недели → Общество 13+

26 апреля 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минобороны РФ

MOD Russia, globallookpress.com

Минобороны России опублковала видеозапись, как военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ впервые в мире совершили групповое десантирование с высоты 10 тысяч метров в Арктике. Десантирование велось из военно-транспортных самолетов Ил-76.

Замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров рассказал, что десантники по приказу министра обороны Сергея Шойгу выполнили групповой прыжок на парашютах в арктических условиях.

Этот прыжок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования ВДВ. По словам Евкурова, десантники использовали "парашютную систему специального назначения нового поколения". В Минобороны уточнили, что кроме новых парашютов военные опробовали кислородное оборудование, приборы навигации, специальное снаряжение и обмундирование.

После приземления личный состав подразделений спецназа ВДВ приступил к отработке основного этапа тактико-специального учения, в ходе которого провел разведывательно-поисковые действия по двум направлениям, с использованием беспилотной авиации, с задачей выявления лагерей ДРГ.

Пользователи сети восхищены нашими десантниками и пишут комментарии: "Ну.. ребята, вы бессмертные!! Даже подумать - уже голова кружиться, а вы..УХ!", "Что у них вместо нервов?!", "Что у них вместо нервов?!", "Круто!!!".