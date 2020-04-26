Россияне признались, чем заменяют путешествия на время самоизоляции

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26 апреля 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Из-за пандемии коронавирусной инфекции россияне оказались лишены возможности путешествовать. Аналитики узнали, чем люди заменяют заграничные поездки во время самоизоляции.

Почти три четверти опрошенных, сидя дома, рассматривают фотографии и видеозаписи с предыдущих поездок. 26,7% респондентов предпочитают смотреть документальные фильмы и передачи о путешествиях, а также наблюдать за тревел-блогерами. 15,7% нашли отдушину в украшении квартиры сувенирами, которые ранее привезли из других стран, а также в приготовлении блюд разных национальных кухонь. 11,5% выбираются на «прогулку» в другие города при помощи виртуальных онлайн-карт.