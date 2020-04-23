Эксперт рассказал, отменят ли систему «все включено» в Турции после пандемии

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23 апреля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Президент ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Багликая (Firuz Bağlıkaya) прокомментировал изменения в системе “все включено” и ценах на билеты в Турцию после пандемии. По его словам, в лучшем случае туристический сезон могут возобновить в летние месяцы.

“Это был бы хороший сценарий для нас. По крайней мере, мы вернем туризм до конца года … Только тогда, когда кризис полностью закончится, у людей появится потребность и желание снова поехать на отдых”, - высказал он, отметив, что для восстановления туристического сезона в Турции понадобится 45-60 дней.

Багликая добавил, что концепция All Inclusive будет продолжать развиваться, но с учетом новых подходов. Например, открытые буфеты могут заметить на другой метод обслуживания. При этом цены на отдых будут зависеть от "баланса спроса и предложения": если спрос будет расти, то стоимость отеля тоже. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас главная задача - сделать отдых туристов безопасным.