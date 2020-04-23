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Регионам разрешили приостанавливать курортный сбор

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Регионам разрешили приостанавливать курортный сбор
Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме объяснили, как регионам сможет помочь приостановление взимания курортного сбора.

Принятый закон разрешает регионам приостанавливать взимание курортного сбора на фоне сложившейся экономической и эпидемиологической ситуации.

«До принятия закона прекратить взимать курортный сбор можно было только при наличии волеизъявления муниципалитета, который тратит эти средства на создание курортной инфраструктуры. Теперь согласие муниципалитета не потребуется», – пояснили в нижней палате парламента.

Срок, на который будет наложен временный мораторий на взимание курортного сбора, регионы установят самостоятельно.

ДВа

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