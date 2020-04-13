Регионам могут разрешить приостанавливать взимание курортного сбора

В Госдуму внесли соответствующий проект, согласно которому регионы смогут приостановить взимание курортного сбора.
Инициатива появилась на фоне сложившейся экономической и эпидемиологической ситуации, когда трудно предсказать дальнейшее развитие курортной инфраструктуры.
«Поправка предполагает дать право субъектам РФ, в которых взимается курортный сбор, принимать решение о его приостановлении на территории отдельных или всех муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, не дожидаясь волеизъявления этих муниципальных образований», – отмечается в пояснительной записке.
Ранее в Госдуме поддержали предложение перенести перепись населения.