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Регионам могут разрешить приостанавливать взимание курортного сбора

, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Регионам могут разрешить приостанавливать взимание курортного сбора
Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуму внесли соответствующий проект, согласно которому регионы смогут приостановить взимание курортного сбора.

Инициатива появилась на фоне сложившейся экономической и эпидемиологической ситуации, когда трудно предсказать дальнейшее развитие курортной инфраструктуры.

«Поправка предполагает дать право субъектам РФ, в которых взимается курортный сбор, принимать решение о его приостановлении на территории отдельных или всех муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, не дожидаясь волеизъявления этих муниципальных образований», – отмечается в пояснительной записке.

Ранее в Госдуме поддержали предложение перенести перепись населения.

ДВа

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