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В Подмосковье число новых случаев коронавируса в Одинцово увеличилось до 597

, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье число новых случаев коронавируса в Одинцово увеличилось до 597
pexels.com

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области обновили данные о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.  По информации оперштаба, в Одинцово зарегистрировали 52 новых случая заражения.

Всего в Одинцово 597 случая. В Люберцах коронавирус выявлен еще у 41 человека. В этом городе 523 заражения.

В Красногорске за сутки число зараженных увеличилось на 36 до 431 человека.  Эти подмосковные города лидируют в области по количеству инфицированных коронавирусом COVID-19.

В штабе отметили, что в подмосковных больницах наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

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