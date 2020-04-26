В Подмосковье число новых случаев коронавируса в Одинцово увеличилось до 597

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26 апреля 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области обновили данные о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По информации оперштаба, в Одинцово зарегистрировали 52 новых случая заражения.

Всего в Одинцово 597 случая. В Люберцах коронавирус выявлен еще у 41 человека. В этом городе 523 заражения.

В Красногорске за сутки число зараженных увеличилось на 36 до 431 человека. Эти подмосковные города лидируют в области по количеству инфицированных коронавирусом COVID-19.

В штабе отметили, что в подмосковных больницах наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.