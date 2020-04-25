Врачи против чиновников. Российские медработники больше молчать не будут

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25 апреля 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

На прошлой неделе Владимир Путин признал проблему нехватки у медиков средств индивидуальной защиты и предложил создать специальный федеральный резерв, чтобы из него «можно было помогать в оперативном порядке». А пока этого не произошло, пандемию коронавируса во многих регионах России врачи встречали практически без помощи государства.

В Приозерской межрайонной больнице, что находится в Ленинградской области, перепрофилированный под инфекционный стационар больничный корпус не был оснащен достаточным количеством работающего медицинского оборудования. Масок тоже не было, не говоря уже об очках, респираторах, противочумных костюмах и бахилах. Отсутствие необходимого числа специалистов для встречи коронавирусных больных – еще одна большая проблема. На вопросы сотрудников руководство ответить не могло, поэтому медики решили написать петицию, которую за три часа подписали 66 работников.

«На следующий день к нам приехали представители областного комитета по здравоохранению. Собрали коллектив больницы и сказали, что все это «фейк». В течение двух часов полсотни сотрудников больницы выступали перед ними и говорили, что они не врут - вот же подписи. Мы задавали им все те же вопросы, что и в петиции, но ни на один из них ответа не получили», - рассказывает врач-терапевт Наталья Трофимова.

По ее словам, в начале апреля в стационар в тяжелом состоянии поступил иностранный рабочий, которого транспортировали без средств защиты. Через четыре дня заболел водитель скорой помощи, а спустя некоторое время слегли фельдшер и диспетчер, с которыми общался водитель. После этого заболела медсестра, работавшая с больным, и две хирургические медсестры. В итоге у рабочего подтвердилось заражение коронавирусом. Все закончилось тем, что 17 апреля около 60 медработников решили отстранить от работы и отправить на изоляцию по месту жительства. Часть сотрудников, которые тоже появлялись в отделении пневмонии, и руководство - до сих пор работают.

Похожая ситуация с обеспечением медиков средствами защиты и в других российских регионах.

«Ко мне обратились сотрудники около 20 больниц по Ярославской области. С каждым днем поступают все новые просьбы: у нас нет масок, или есть что-то одно, маски или халаты, но нет респираторов, или есть респираторы, но нет бахил и антисептиков», - рассказывает член профсоюза «Альянс врачей», врач-невролог Ирина Волхонова.

Врач-реаниматолог ЦРБ в Калаче-на-Дону (Волгоградская область) Татьяна Ревва делится положением дел в своей больнице:

«Проблемы в моем медучреждении были в течение нескольких лет, и связаны они не только с COVID-19. Согласно приказу, у нас должно быть семь аппаратов ИВЛ. У нас только три, два из которых очень изношены, работают уже 22 года, хотя их срок службы - семь лет. В лаборатории отсутствуют реактивы. Мы не можем выполнять элементарные жизненно важные исследования крови».

Медицинские работники из разных регионов страны устали молчать. Лучшим ответом государства для них было бы реальное решение проблем в одной из важнейших сфер, от которой зависит жизнь и здоровье граждан нашей страны.