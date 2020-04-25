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Мишустин выпустил новые поручения по ситуации с COVID-19

, 19:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мишустин выпустил новые поручения по ситуации с COVID-19
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Kremlin Pool/Global Look Press
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу, 25 апреля, выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с распространением коронавируса нового типа, а также по поддержке населения.
 
Среди распоряжений, которые председатель правительства отдал профильным ведомствам, значатся: подготовка предложений по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей; подготовка рекомендаций о необходимости соблюдений мер предосторожности в период майских праздников; представление решений по сокращению сроков сертификации аппаратов ИВЛ.
 
Минздраву поручено обеспечить стимулирующие выплаты студентам медвузов 4-5 курсов за прохождение практики в условиях эпидемии COVID-19. Роспотребнадзор должен будет выявить регионы страны, которые находятся в зоне риска по распространению коронавирусной инфекции. Минздраву и Роспотребнадзору Мишустин поручил подготовить предложения по единым критериям госпитализации в зависимости от тяжести заражения. Пенсионный фонд и правительство Москвы должны будут сверить информацию о работниках и организациях, осуществляющих деятельность на территории РФ.
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