Мишустин выпустил новые поручения по ситуации с COVID-19

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25 апреля 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу, 25 апреля, выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с распространением коронавируса нового типа, а также по поддержке населения.

Среди распоряжений, которые председатель правительства отдал профильным ведомствам, значатся: подготовка предложений по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей; подготовка рекомендаций о необходимости соблюдений мер предосторожности в период майских праздников; представление решений по сокращению сроков сертификации аппаратов ИВЛ.

Минздраву поручено обеспечить стимулирующие выплаты студентам медвузов 4-5 курсов за прохождение практики в условиях эпидемии COVID-19 . Роспотребнадзор должен будет выявить регионы страны, которые находятся в зоне риска по распространению коронавирусной инфекции. Минздраву и Роспотребнадзору Мишустин поручил подготовить предложения по единым критериям госпитализации в зависимости от тяжести заражения. Пенсионный фонд и правительство Москвы должны будут сверить информацию о работниках и организациях, осуществляющих деятельность на территории РФ.