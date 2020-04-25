Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями

, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями медиков за их добросовестную работу, заслуги в сфере здравоохранения, а также о присвоении званий "заслуженный врач России".
 
В указе уточняется, что за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награждается заместитель главного врача государственного бюджетного учреждения "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе" Рысев Александр Васильевич.
 
За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов Владимир Путин наградил заведующего отделением государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Новгородская областная клиническая больница" Рушана Сулиманова знаком отличия за наставничество.
 
Кроме того, медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени награжден завотделением краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница" Алтайского края Дмитрий Долженко.
 
Известно, что президент Российской Федерации также присвоил почетные звания заслуженный врач России 15 медикам, а пяти медработникам – звание заслуженного работника здравоохранения.
ЕТ

Экономика

Алекперов призвал не ждать снижения цен на бензин в России

Алекперов призвал не ждать снижения цен на бензин в России

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов призал не ждать снижения цен на бензин в России. По оценке Алексперова, сейчас в нашей стране цены на бензин стабильны, и несмотря на падение мировых цен, у нас опускаться не будут.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью