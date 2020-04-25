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В Твери восемь воспитанников суворовского училища заразились коронавирусом

, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Твери восемь воспитанников суворовского училища заразились коронавирусом
анализы, Herwin Bahar/Keystone Press Agency
Коронавирусом нового типа заразились восемь учащихся Тверского суворовского училища. В Министерстве обороны России в субботу заявили, что их состояние нормальное, симптомов заражения нет.
 
Инфицированные COVID-19 воспитанники ТСВУ в настоящий момент находятся в изоляции под постоянным наблюдением медиков. 
 
В Минобороны также опровергли информацию о том, что воспитанников училища заставляли самостоятельно шить себе медицинские маски, отметив, что они и преподаватели обеспечены средствами зашиты и профилактики в необходимом объеме.
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