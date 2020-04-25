В Твери восемь воспитанников суворовского училища заразились коронавирусом

Коронавирусом нового типа заразились восемь учащихся Тверского суворовского училища. В Министерстве обороны России в субботу заявили, что их состояние нормальное, симптомов заражения нет.

В Минобороны также опровергли информацию о том, что воспитанников училища заставляли самостоятельно шить себе медицинские маски, отметив, что они и преподаватели обеспечены средствами зашиты и профилактики в необходимом объеме.