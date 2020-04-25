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В Иркутской области скончался четвертый пациент с COVID-19

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области скончался четвертый пациент с COVID-19
анализ крови, pixabay.com
В Иркутской области скончался четвертый пациент с коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию вечером в субботу, 25 апреля, предоставили сотрудники пресс-службы правительства региона.
 
В регионе выявлено 87 подтвержденных случаев заражения COVID-19, скончались четверо пациентов, 25 человек выздоровели.
 
В рамках заседания оперативного штаба Иркутской области, который прошел ранее сегодня, были приняты решения о проведении обязательного тестирования на коронавирус нового типа беременных женщин, а также о размещении вахтовиков, приезжающих в регион, на 14 дней в обсерваторы за счет работодателей.
ЕТ

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