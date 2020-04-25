В Иркутской области скончался четвертый пациент с COVID-19

В Иркутской области скончался четвертый пациент с коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию вечером в субботу, 25 апреля, предоставили сотрудники пресс-службы правительства региона.

В регионе выявлено 87 подтвержденных случаев заражения COVID-19, скончались четверо пациентов, 25 человек выздоровели.