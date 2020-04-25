Раймонд Паулс: Перемены следует воспринимать с улыбкой

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25 апреля 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Раймонд Паулс в своем саду, фото соцсети

Право слово, как же надоел этот коронавирус! СМИ просто «забиты» информацией о нем. Понимаю, что тема актуальная, но хочется чего-нибудь позитивного, светлого и теплого. Особенно из прохладной Латвии. И лучшее, конечно, интервью с Маэстро. Раймонд Паулс.

-Раймонд Вольдемарович, как вы себя ощущаете нынешней весной?

-Как… Как можно себя чувствовать, когда главная тема – вирус? Сижу дома, занимаюсь хозяйством и жду… Светлого будущего.

-Хорошее время для воспоминаний…

-Некогда вспоминать… Есть дела. О будущем надо думать. Иногда, когда я вижу себя на экране, каким был лет сорок назад, то думаю… Как же я был молод. Но возраст играет свое. Такие перемены я воспринимаю с улыбкой. Ничего не поделаешь.

-В одном из своих интервью вы говорили, что вас очень успокаивает работа в саду. Продолжаете обустраивать свой сад?

-Надо же чем-то заниматься, когда столько неприятностей вокруг. Надо нервы свои успокаивать. Я так себе нервы успокаиваю. Нравится мне косить траву. Раньше косил… Сейчас уже меньше…

-А, например, рыбалка. Очень нервы успокаивает. Врачи советуют.

-Это раньше я был любителем рыбалки. Знал все хорошие места, где форель водится. Но отошел сегодня от рыбалки. Возраст…Да и те друзья, с которыми рыбачил, увы, уже ушли. Ушли из этой жизни.

-Раймонд Вольдемарович, вы всегда с огромной теплотой говорите о Риге. Сейчас, когда вы за несколько километров от столицы, то скучаете?

-Некогда мне скучать. Конечно, я никогда не скрывал, что люблю Ригу. Мой город. Прекрасный, фантастический. Еще во времена СССР я мог бы жить в любом городе… Нет, я патриот Риги. Рижанин…

-Сложный нынче год выдался. Как справиться с проблемами?

-Ждать… Светлого будущего. Все когда-то заканчивается. И плохое тоже.

-Благодарю.