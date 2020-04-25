Шестой пациент с коронавирусом скончался в Пензе

В субботу стало известно, что в Пензе скончалась пожилая женщина с диагнозом "коронавирусная инфекция", вследствие чего общее количество умерших от данного заболевания в регионе достигло шести.

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина сегодня уточнила, что у шестой жертвы коронавируса нового типа – 71-летней женщины – была смешанная форма бронхиальной астмы, которая усугубила течение болезни.