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Шестой пациент с коронавирусом скончался в Пензе

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Шестой пациент с коронавирусом скончался в Пензе
маска, перчатки, pixabay.com
В субботу стало известно, что в Пензе скончалась пожилая женщина с диагнозом "коронавирусная инфекция", вследствие чего общее количество умерших от данного заболевания в регионе достигло шести.
 
Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина сегодня уточнила, что у шестой жертвы коронавируса нового типа – 71-летней женщины – была смешанная форма бронхиальной астмы, которая усугубила течение болезни.
 
В общей сложности в регионе с 17 марта по 25 апреля лабораторно подтвердили 255 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 48 человек.
ЕТ

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