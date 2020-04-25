Патриарх Кирилл направил 8 тонн гуманитарной помощи в итальянскую Апулию

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25 апреля 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил восемь тонн гуманитарной помощи в итальянский города Бари - столицу региона Апулия. Глава Русской православной церкви таким образом откликнулся на жалобу главы Апулии Микеле Эмилиано на нехватку средств индивидуальной защиты во время пандемии коронавирусной инфекции.

В Апулию от Московского патриархата оперативно прибыли термометры, медицинские маски, в том числе хирургические и респираторного типа, халаты для медиков, дезинфицирующие средства, очки.

Отметим, в Италии в городе Бари, есть подворье РПЦ. В Бари в храме хранятся мощи святителя Николая Чудотворца.