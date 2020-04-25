В Тюменской области за сутки подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом

В Тюменской области за сутки, по данным регионального оперштаба по противодействию распространению коронавируса на 25 апреля, подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID.
Всего за период эпидемии COVID число заразившихся в Тюменской области составляет 374 человек.
Случаи заражения подтверждены в Тюмени, Тобольске, Ярковском, Тюменском, Аромашевском, Абатском, Исетском, Упоровском районах, а также в Ишиме и Ялуторовске. Три человека с инфекцией скончались. Умерли пожилые люди (66, 68 и 88 лет), имеющие хронические заболевания.
Выздоровели 50 пациентов. За прошедшие сутки еще 8 человек были выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии. Продолжают лечение 313 человек, включая 10 детей.