Число заболевших COVID-19 в Орловской области достигло 321 человека

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Академик Чучалин на совещании по коронавирусу у Путина: Мы перегибаем палку, драматизируя ситуацию
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25 апреля 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Академик Чучалин на совещании по коронавирусу у Путина: Мы перегибаем палку, драматизируя ситуацию
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Алексей Надёжин
Олег Фочкин
Юля Инамора
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Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова, кардиолог Алексей Свет считает, что после эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 люди, скорее всего, сделают какие-то выводы для себя.
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