Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Число заболевших COVID-19 в Орловской области достигло 321 человека

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Число заболевших COVID-19 в Орловской области достигло 321 человека
пробирки, pixabay.com
В Орловской области количество зараженных коронавирусной инфекцией к настоящему моменту достигло 321 человека. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 25 апреля, в правительстве региона.
 
За минувшие сутки в Орловской области зарегистрировали 25 новых случаев заражения коронавирусом. Среди больных семеро прибывших из Москвы и Подмосковья.
 
 
Общее число заболевших COVID-19 в регионе, согласно последним данным оперативного штаба, выросло до 321 человека. Ранее поступила информация о двух умерших с диагнозом "коронавирусная инфекция".
ЕТ

Здоровье

Главрач Первой Градской больницы предположил, какие будут последствия эпидемии коронавируса COVID

Главрач Первой Градской больницы прокомментировал слухи о том, что коронавирус COVID — это репетиция глобальной эпидемии

Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова, кардиолог Алексей Свет считает, что после эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 люди, скорее всего, сделают какие-то выводы для себя.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью