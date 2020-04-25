Число заболевших COVID-19 в Орловской области достигло 321 человека

Аргументы Недели → Общество 13+

25 апреля 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, pixabay.com

В Орловской области количество зараженных коронавирусной инфекцией к настоящему моменту достигло 321 человека. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 25 апреля, в правительстве региона.

За минувшие сутки в Орловской области зарегистрировали 25 новых случаев заражения коронавирусом. Среди больных семеро прибывших из Москвы и Подмосковья.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе, согласно последним данным оперативного штаба, выросло до 321 человека. Ранее поступила информация о двух умерших с диагнозом "коронавирусная инфекция".