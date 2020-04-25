Сенатор призвала торговые сети продавать покупателям медицинские маски по себестоимости

Ранее стало известно, что некоторые крупные магазины запретили входить людям без масок.

Глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко в субботу, 25 апреля, призвала российские торговые сети обеспечивать посетителей медицинскими масками, продавая их по себестоимости.

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