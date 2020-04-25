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Сенатор призвала торговые сети продавать покупателям медицинские маски по себестоимости

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сенатор призвала торговые сети продавать покупателям медицинские маски по себестоимости
медицинская маска, pixabay.com
Глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко в субботу, 25 апреля, призвала российские торговые сети обеспечивать посетителей медицинскими масками, продавая их по себестоимости.
 
Ранее стало известно, что некоторые крупные магазины запретили входить людям без масок.
 
Святенко подчеркнула, что требование обязательного наличия маски является в настоящий момент незаконным, однако это средство защиты действительно очень важно для сохранения здоровья. По мнению сенатора, если торговая сеть вводит запрет на нахождение в помещении без масок, то она должна предоставлять их покупателям по себестоимости (около 20 рублей).
ЕТ

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