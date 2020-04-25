Н. Поклонская высказалась против мозаичного панно в парке «Патриот»: «Участники Крымской весны... не относятся к святым»

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25 апреля 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Напомним, что депутат Госдумы уже испытывала на себе опалу коллег, после того, как не поддержала Пенсионную реформу.

Сегодня у себя в «Фейсбуке» ПОКЛОНСКАЯ выложила комментарий, касающийся мозаичного панно «Бескровное присоединение Крыма в 2014 году», размещенного на стенах военного храма в подмосковном милитари-парке «Патриот». По ее мнению, на стенах храмов изображаются святые и священномученики. «Но ни в коем случае участники Крымской весны и ныне живущие участники всех этих событий не относятся к святым», - написала она.

ПОКЛОНСКАЯ уточнила, что это ее личное мнение. При этом она отдает себе отчет, что ее слова будут истолкованы по-разному.

Отметим, что на одном из панно, рядом с ПУТИНЫМ изображен человек очень напоминающий Сергея АКСЕНОВА. Других героев «Крымской весны» - КОНСТАНТИНОВА, ЧАЛОВА, ПОКЛОНСКОЙ – в мозаике не отобразили.