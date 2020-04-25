«Вы что, голодных хотите уговорить, что они сыты?», депутат возмутился мерами по поддержке бизнеса и населения во время пандемии

Аргументы Недели → Общество 13+

25 апреля 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Доклад главы министерства экономического развития Саратовской о мерах поддержки населения и бизнеса в период карантина спровоцировал настоящий скандал в областной думе. Депутат Николай Бондаренко, ставший звездой после своих жестких высказываний против пенсионной реформы, не выдержал и на этот раз.

Он возмутился тем, что власть считает, что сделала все возможное, чтобы поддержать людей и предпринимателей, хотя представители бизнеса, приглашенные на заседание, рассказали, что им нечем платить людям зарплату. «Было в России время тяжелее, но подлее времени еще не было. Это несколько же нужно быть бессовестными, бесхребетными, чтобы бояться людям сказать правду. Ну соврите, я же знаю, вы умеете врать. Ну скажите: «Доходы на нефть упали, санкции». Вы же привыкли на это ссылаться, на какие-то третьи страны, Украину с Америкой обвинять. Вы что хотите голодных уговорить в том, что они сытые что ли? Ваши меры поддержки – это плевок в лицо, это посмешище на всю международную арену. Вы издеваетесь над собственным населением. Вы скопили за много лет такие богатства в Фонде национального благосостояния, что вот их было бы достаточно. А вы сказали: «Радуйтесь тому, что есть». Вы там тут сейчас рассказываете, что вы будете новые законы принимать, и дорабатывать, да вам их будет скоро не для кого это делать. Потому что за стенами этого парламента сотни тысяч, миллионы людей страдают сейчас и поддержка им нужна прямо сейчас, а не когда вы доработаете», - эмоционально заявил народный избранник.

Коллегу поддержали коммунисты, а вот остальные областные депутаты мнение Бондаренко не разделяют, они заявили о нарушениях регламента со стороны представителя КПРФ и парламентария, который давно стал "занозой" мля местной власти, лишили права голоса на следующем заседании.

