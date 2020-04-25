Проведение Международной сцены «Бессмертного полка» откладывается из-за коронавируса

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25 апреля 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

В.С. Лановой

Из-за пандемии коронавируса переносится проведение большой Международной сцены «Бессмертного полка». Народный артист СССР В.С. Лановой ещё осенью 2019 года пригласил в Москву творческие делегации со всего мира на празднование 75-летия Победы. Заявки на участие в праздничной программе подали представители 76 стран, однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой было решено отложить мероприятие.



Организаторы сообщают, что Международная сцена состоится после окончания карантина. Инициатива отпраздновать День Победы всем миром получила широкий отклик, и она не падет жертвой коронавируса. Из 410 заявок участников из 76 стран мира Экспертным Советом были отобраны 126 творческих коллективов и исполнителей из 61 страны.



Сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой обратился ко всем участникам Международной сцены:





«Дорогие друзья!



Благодарю всех Вас за желание отпраздновать День Победы всем миром. От всей души поздравляю прошедших отбор. К сожалению, сегодняшняя ситуация вносит в наши планы серьезные коррективы. Вы знаете, что границы многих стран временно закрыты, не стала исключением и Россия. Но наша встреча не отменяется, а лишь откладывается. Я верю, что мир, победивший фашизм, справится с любыми невзгодами. Мы сообщим о новых датах проведения Международной сцены на нашем сайте и в соцсетях. Желаю Здоровья Вам и Вашим близким.



До встречи в Москве!»





