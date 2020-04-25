Оперативный штаб Тверской области заявил о 29 новых заболевших коронавирусом

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25 апреля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: afanasy.biz

Больничная палата. Фото: официальный сайт правительства Тверской области

В Тверской области утром 25 апреля получены еще 29 положительных тестов на коронавирус нового типа.

По данным оперативного штаба, общее число лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Тверской области составляет 441.

По словам губернатора области Игоря Рудени, в регионе около 60% заболевших составляю люди в возрасте от 30 до 60 лет. На втором месте граждане старше 60 лет – около 27-30%, и совсем немного пациентов моложе 18 лет.

В оперативном штабе отметили, что значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

Ранее сообщалось, что в Кировской области за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 48.