В Кировской области за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 48

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25 апреля 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vyatka-grad.ru

Фото: Pixabay

С начала пандемии в Кировской области зафиксировано 397 заболевших коронавирусной инфекцией. 25 апреля в регионе выявлено 48 новых случаев заражения. Об этом сообщает областной Минздрав.

Состояние пациентов преимущественно удовлетворительное, однако есть и тяжелые больные – три человека в настоящее время находятся в реанимации.

Всего в Кировской области обследование прошли 36 247 жителей. Под наблюдением на домашнем карантине находятся 4 535 взрослых и 483 ребенка, из инфекционной больницы выписали восемь излечившихся от COVID-19 человек.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области причиной половины новых заболеваний коронавирусом стали контакты с ранее заболевшими.