В Кировской области за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 48

С начала пандемии в Кировской области зафиксировано 397 заболевших коронавирусной инфекцией. 25 апреля в регионе выявлено 48 новых случаев заражения. Об этом сообщает областной Минздрав.
Состояние пациентов преимущественно удовлетворительное, однако есть и тяжелые больные – три человека в настоящее время находятся в реанимации.
Всего в Кировской области обследование прошли 36 247 жителей. Под наблюдением на домашнем карантине находятся 4 535 взрослых и 483 ребенка, из инфекционной больницы выписали восемь излечившихся от COVID-19 человек.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области причиной половины новых заболеваний коронавирусом стали контакты с ранее заболевшими.