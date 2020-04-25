В России на 25 апреля выявлено 5996 новых случаев заражения коронавирусом, из них 2612 - в Москве

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25 апреля 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

По данным на субботу, 25 апреля, в России число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло до 74 588. 5 966 новых заразившихся выявлено за сутки. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ информируют, что половина из новых заразившихся не имеет симптомов инфекции.

По данным оперштаба, нарастающим итогом в стране зарегистрировано 74 588 случаев (+8,7%) коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. Из новых пациентов с коронавирусом - 2612 диагностировано в Москве.

За сутки в нашей стране выздоровели 682 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Всего выписаны 6 250 человек.

За сутки в России умерли 66 пациентов с COVID-19. За весь период по стране умер 681 человек с этой инфекцией.