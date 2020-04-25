Николай Сванидзе: «Мы подчищаем историю, как бухгалтер квартальный отчет»

Аргументы Недели → Общество 13+

25 апреля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Журналист и общественный деятель Николай Сванидзе в своем блоге высказался об изменении даты окончания Второй мировой войны. Напомним, теперь, по решению наших властей, для россиян это будет не 2, а 3 сентября.

«Капитуляция Японии состоялась 2 сентября, а 3-го просто ровным счетом ничего не было», - написал Сванидзе.

Он также обратил внимание на морально-этическую сторону вопроса: «Зачем этот перенос на 3-е число — дату памяти Бесланской трагедии. Эти аргументы предсказуемо не сработали, и стало совершенно очевидно, что инициатива переноса исходила не из Думы. Это ясно и не удивительно. Удивительно другое. Перенесён не день празднования, а сама дата окончания Второй Мировой войны. То есть на наших глазах перекраивается история. Можем изменить дату полёта Гагарина, дату открытия Америки, дату Куликовской битвы. До сих пор из соображений политической конъюнктуры пересматривались исторические трактовки и оценки. Теперь перешли на общепризнанные факты Всемирной истории. То есть мы меняем историю на свой вкус. Мы подчищаем историю, как бухгалтер квартальный отчет».