Тамбовская область стала еще одним регионом, где ужесточили меры для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга

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25 апреля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvtambov.ru

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Фото: сайт администрации Тамбовской области

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин принял решение об ужесточении ограничительных мер для граждан, прибывающих в регион из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Такие меры приняты в связи с тем, что в области основная часть стартовых заражений коронавирусной инфекцией является «завозными случаями», то есть болезнь «приезжает» с тех территорий, где наиболее сложная ситуация с коронавирусом.

Как и в ряде других регионов, где уже приняты аналогичные меры, прибывающие обязаны сообщать в органы местного самоуправления о своем прибытии, незамедлительно вызвать врача при наличии первых признаках ОРВИ, а также соблюдать 14-дневный режим самоизоляции в домашних условиях.

В документе подчеркивается, что такая изоляция должна осуществляться в отдельном помещении, чтобы исключить все контакты с членами семьи. Если это невозможно, то граждане могут провести две недели в обсерваторе.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в мире приблизилось к 200 тысячам человек.