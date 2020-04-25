Клишас: Изменения в законе будут способствовать развитию благотворительности и волонтерства

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал внесенные поправки в законодательство о благотворительной деятельности и добровольчестве.
«Внесение предлагаемых изменений будет способствовать развитию благотворительной деятельности», – заявил председатель профильного комитета СФ Андрей Клишас.
Законопроектом предлагается предоставить благотворительным организациям право на участие в хозяйственных обществах совместно с другими лицами.
Кроме этого, вносится ряд уточнений, связанных с оформлением договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал и расчетов по нему.
Законопроект исключает обязанность расходования указанных пожертвований на благотворительные цели в течение года с момента их получения и обязанность расходования на финансирование благотворительных программ таких видов доходов.
«В случае принятия закона повысятся возможности благотворительных организаций по эффективному использованию средств, поступающих на благотворительные цели, и их аккумулированию для финансирования долгосрочных проектов», – считает Клишас.
Ранее сообщалось, что рабочая группа Совфеда будет следить за совершенством законодательства в условиях пандемии.