В ГИБДД рассказали, как передвигаться между регионами в условиях коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

25 апреля 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Проверка документов. Фото: сайт МВД

В главном управлении ГИБДД водителям, следующим в другие регионы, порекомендовали, в первую очередь, изучить последнюю официальную информацию об ограничениях, связанных с пандемией коронавируса.

«Ситуация в том или ином регионе, городе, населенном пункте может изменяться ежесуточно в зависимости от осложнения или улучшения эпидемиологической обстановки», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что схемы проезда или объезда можно посмотреть на сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут.

Кроме этого, в обязательном порядке следует взять с собой документы, удостоверяющие личность, а по возможности справку с работы.

Ранее юристы объяснили, как будут штрафовать водителей за езду в период самоизоляции.