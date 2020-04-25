В ГИБДД рассказали, как передвигаться между регионами в условиях коронавируса

В главном управлении ГИБДД водителям, следующим в другие регионы, порекомендовали, в первую очередь, изучить последнюю официальную информацию об ограничениях, связанных с пандемией коронавируса.
«Ситуация в том или ином регионе, городе, населенном пункте может изменяться ежесуточно в зависимости от осложнения или улучшения эпидемиологической обстановки», – говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что схемы проезда или объезда можно посмотреть на сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут.
Кроме этого, в обязательном порядке следует взять с собой документы, удостоверяющие личность, а по возможности справку с работы.
Ранее юристы объяснили, как будут штрафовать водителей за езду в период самоизоляции.